Red Hot Chili Peppers на живо от пирамидите (видео)

Red Hot Chili Peppers предаваха на канала си на живо концерта, който бе на 15 март край пирамидите в Гиза, Египет.

Пирамидите оцеляха. За последно концерт там имаше Яни през 2015 г . Но и много други преди това - Grateful Dead, Франк Синатра, Pink Floyd, Шакира, Жан-Мишел Жар, Марая Кери, Андреа Бочели, Кайли Миноуг и Скорпионс

Освен известните си хитове et Hot Chili Peppers изизпълниха “I Wanna Be Your Dog” на Stooges и “Higher Ground.” на Стиви Уондър.

Гвоздеят на вечерта, ако става дума за кавъри, стана изпълнението на китариста Джош Клингхофър на “Pyramid Song” на Radiohead, отбелязват музикални издания.

Изпълнението започва на 33:09.