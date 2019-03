Популярен тест за диабет не открива повечето случаи

Кръвният тест за хемоглобин A1c е широко използван за диагностициране на диабет тип 1 и тип 2, но всъщност не е в състояние да открие болестта при повечето пациенти, според ново проучване, представено на пресконференция на ENDO 2019 (Годишната конференция на съюза на ендокринолозите) в Ню Орлиънс.

„Въз основа на тези констатации, не трябва да се използва единствено A1c за изключване на диабет, особено ако пациентът има преддиабет или има повишени рискови фактори за развитие на диабет”, заяви водещият изследовател Мария Мерцес Чанг Вилакресес от Института за изследване на диабета и метаболизма. в City of Hope, която представи изследването на пресконференцията. "Той трябва да се използва заедно с оралния тест за повишаване на точността."

9 000 възрастни от Националното изследване на здравето и храненето за 2005-2014 г., които не са диагностицирани с диабет са включени в новото изследване, ръководено от Кен Чиу, професор по клиничен диабет, ендокринология и метаболизъм в City of Hopе.

Участниците направили тест A1c и орален глюкозо-толерантен тест, а учените сравнили резултатите. Изследователите откриват, че тестът A1c не е уловил 73% от случаите на диабет, които са били открити чрез орален глюкозо-толерантен тест

"Тестът A1c показа при тези хора нормални нива на глюкоза, когато те не са били такива" каза Чанг Вилакресес.

Тестът за хемоглобин А1с, известен също като HbA1c, показва средното ниво на кръвната захар на човек през последните два до три месеца. Тестът се използва за диагностициране на диабет, както и за установяване дали човек с болестта има нива на кръвната захар в рамките на определен целеви диапазон. Простият анализ на кръвта набра популярност, тъй като не изисква от пациентите да гладуват, за разлика от другите два най-често срещани теста за диабет.

Оралният глюкозо-толерантен тест измерва реакцията на организма към захар (глюкоза). При този тест кръвта на човек се взема след пренощуване, а след това отново два часа след пиене на захар. Орален глюкозо-толерантен тест може да се използва за скрининг за диабет тип 2.

Изследователите също установяват, че расата и етническата принадлежност имат значително влияние върху точността на A1c. По-вероятно е да се открият анормални нива на глюкоза в неиспански бели, отколкото в нелатиноамерикански чернокожи или латиноамериканци.

„Искаме да диагностицираме диабета по-рано, за да можем да се намесим по-рано и потенциално да предотвратим развитието на усложненията от диабет”, казва ученият. "Най-добрият начин да се направи това е чрез използване на орален глюкозо-толерантен тест".

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, 30,3 милиона възрастни в САЩ имат диабет, а един от всеки четирима не знае, че го има. Диабетът е седмата водеща причина за смърт в САЩ и е водещата причина за бъбречна недостатъчност, ампутации на долните крайници и слепота при възрастните. През последните 20 години броят на възрастните, диагностицирани с диабет, е нараснал повече от три пъти.

City of Hope има значителен принос в изследванията на диабета. Човешки синтетичен инсулин е разработен в резултат на технологията, създадена в City of Hope (от д-р Arthur Riggs, д-р Samuel Rahbar и д-р Keiichi Itakura). Учени от City of Hope също първи съобщават за повишени нива на HbA1c при пациенти с диабет. Двете находки повлияха милиони хора по света. Новият проект The Wanek Family Project for Type 1 Diabetes в City of Hope има за цел да създаде мощни нови подходи за лечение на диабет тип 1.