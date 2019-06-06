Volkswagen инсталира 36 000 зарядни станции за електромобили в Европа

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Хороскоп за Овен Налагат се активни и своевременни действия на работното място. Изправени сте пред труден избор, затова не избързвайте с решението си. Посъветвайте се с хората около вас и се опитайте да разберете и тяхната гледна точка, което ще ви бъде от огромна полза. В личен план изненадите може да бъдат само в положителна насока. Виж подробна информация

Хороскоп за Телец С удоволствие ще се включите в инициатива, влагайки творчески идеи и практични съвети. Следвайки приоритетите и желанията си, ще постигнете значими за развитието ви достижения, които са плод на много труд и упорство. Общуването с интересни хора пробужда у вас активност, желание за сътрудничество и лични изяви. Виж подробна информация

Хороскоп за Близнаци Нещо важно край вас ще промени отношението ви към някои страни от живота ви и с нова нагласа ще продължите напред. Във всички случаи ще е съпроводено с емоции и без да изпадате в крайности ще се отърсите от остарелите си разбирания. Срещи с хора, на които дължите внимание и уважение, покажете им го. Виж подробна информация

Хороскоп за Рак Подтиквани от свои, вътрешни подбуди и настроения търсите промяната, очаквайки тя да направи живота ви пълноценен и приятен. Проблемите ви не са обезпокоителни, а за всичко, което не ви удовлетворява търсете причината в себе си. Съсредоточавате енергията си в неща и хора, които не сте преценили правилно и разочарованията ви следват. Виж подробна информация

Хороскоп за Лъв Щадете нервите си. Придавайте повече значение на духовността в живота си, има какво да направите, за да промените нещата, които ви пречат и заради които губите от енергията си. Контролирайте чувствата и мислите си, не винаги крайният резултат е такъв, какъвто го искате и това е още една причина да поработите върху себе си. Виж подробна информация

Хороскоп за Дева Ако нещо ви смущава и това ви прави тревожни не го показвайте, за да не попречи на контактите ви през деня. Не разчитайте околните да се съобразяват с вас, по-скоро вие го направете. Опитвате нещо ново и дори за момента да не сте удовлетворени, не се притеснявайте. Вечерта ще е сред близки хора и обещава да бъде приятна. Виж подробна информация

Хороскоп за Везни Общуванията ви днес ще ви обогатят с полезна информация и нови идеи за бизнеса и пътуванията ви. Няма да ви липсват и изненади, но не давайте израз на емоциите, които ви владеят. Бъдете естествени и ще се радвате на придобивки, подобрявайки наред с това и разбирането си за света и хората около вас. Виж подробна информация

Хороскоп за Скорпион Вътрешното ви усещане за нещата ще ви подскаже правилния подход към деликатна ситуация. Ясната логика на помиряващите аргументи ще ви спечели нечии симпатии и доверие. Някои от вас ще получат предложение за включване в печеливш проект и ще побързат да заявят участието си. Виж подробна информация

Хороскоп за Стрелец Ще помогнете много на някого, ако му покажете доверието си и го насърчите да прояви уменията си. В замяна на това ще получите уважение и сърдечност във взаимоотношенията ви, което ще ви се отрази обновяващо на самочувствието. Приемете любовта и ще последват приятни промени в живота ви. Виж подробна информация

Хороскоп за Козирог Можете да обърнете в своя полза нещата, ако се чувствате застрашени, но бъдете дипломатични, за да не настроите другите срещу себе си. С позитивна мисъл и действия ще спечелите повече, отколкото със задкулисни игрички. За търговците деня ще носи добри реализации и в края на деня ще се поздравите с печалби. Виж подробна информация

Хороскоп за Водолей Най-сетне се очертава приключване на работа по проект, който ви е струвал повече нерви и време. Не бързайте да приключите обаче отношенията си с човек, който ви е причинил страдание. Простете и продължете. Обстоятелствата ще работят във ваша полза и скоро ще останете удовлетворени. Виж подробна информация