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Пътните ремонти край Хасково до края на юни и реорганизация в движението

Продължават пътните ремонти край Хасково. Остава затворен участъкът от кръговото на булевард "Съединение" в посока село Узунджово. Там тече реконструкция и пътното платно ще бъде разширено с една допълнителна лента за движение, обясниха строителите от хасковската фирма "АБ" АД, която извършва ремонта.

След асфалтиране на трасето от около километър, ще бъде извършен ремонт и по пътната настилка около кръговото на булевард "Съединение", където през следващите дни ще има нова реорганизация на движението.

Дейности текат и по околовръстния път край областния град, който е затворен за довършителни ремонти. Там трябва да бъде асфалтиран участък от около 200 метра край булевард "Освобождение".

Строителите обясниха, че ремонтните дейности трябва да приключат окончателно до края на юни.

Haskovo.net

1 коментар

  • 1
    Ив
    Иван Димитров
    0 0
    10:13, 22-06-2019
    Поправете заглавието на Деорганизация на движението защото нищо не бе организирано.Румънците се лутат по Е80 и правят обратни завои.Толкова ли е сложно да се сложат 2 табели.
    Отговор


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