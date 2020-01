Разработиха най-ефективната батерия в света и тя е литиево-серна

Тази, вече патентована батерия, готова за серийно производство, има потенциал да захранва телефона ви в течение на пет денонощия или да захранва електрическо превозно средство да измине над 1000 км, без да е необходимо да "зарежда".

Изследователите на университета Monash са готови да комерсиализират най-ефективната литиево-сярна батерия в света (Li-S), която може да надмине лидерите на пазара повече от четири пъти и да захрани Австралия и други глобални пазари и в бъдеще.

Д-р Махдохт Шайбани от катедрата по механично и космическо инженерство на университета Монаш ръководи международен изследователски екип, който разработи Li-S батерия с ултрависок капацитет, която има по-добри показатели и по-малко въздействие върху околната среда от сегашните литиево-йонни продукти.

Изследователите имат одобрен патент (PCT / AU 2019/051239) за техния производствен процес, а прототипните клетки са успешно произведени от немските партньори за научноизследователска и развойна дейност Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology.

Някои от най-големите световни производители на литиеви батерии в Китай и Европа проявиха интерес към увеличаване на мащаба на производството, като в началото на 2020 г. ще бъдат проведени допълнителни тестове в Австралия.

Изследването е публикувано в Science Advances.

Разработката е пробив за австралийската индустрия и може да трансформира начина, по който се произвеждат телефони, автомобили, компютри и соларни мрежи в бъдеще, заяви проф. Майнак Маджумдер.

"Успешното производство и внедряване на Li-S батерии в автомобили и мрежи ще обхване по-значителна част от прогнозната верига австралийски литий на стойност 213 милиарда долара и ще направи революция на пазара на автомобили в Австралия и ще предостави на всички австралийци по-чист и по-надежден енергиен пазар", счита професор Маджумдер.

"Нашият изследователски екип получи над 2,5 милиона долара финансиране от правителствени и международни индустриални партньори, за да изпробва тази технология на батериите в автомобили и мрежи от тази година, от което сме най-развълнувани."

Използвайки същите материали в стандартните литиево-йонни батерии, изследователите преконфигурираха дизайна на серни катоди, така че те да могат да се справят с по-големи натоварвания на стрес без спад в общия капацитет или производителност.

Вдъхновен от уникалната мостова архитектура, първоначално използвана при обработката на прахови детергенти през 70-те години на миналия век, екипът разработи метод, който създава връзки между частиците, за да побере стреса и да осигури ниво на стабилност, което не се наблюдава досега в нито една батерия.

Атрактивното действие, заедно с по-ниските производствени разходи, достъпните материали, лесната обработка и намаления отпечатък върху околната среда правят този нов дизайн на батерията привлекателен за бъдещи приложения в реалния свят, според доцент Матю Хил.

Този ​​подход не само постига висока производителност и дълъг живот на цикъла, но също така е прост и изключително евтин за производство, като се използват водни процеси и може да доведе до значително намаляване на опасните за околната среда отпадъци, казва доцент Хил.

