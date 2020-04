Не пропускате италианската комедия "Гръцката Афера" по Евроченъл (трейлър)

Антонио мечтае за по-добър свят. Той също иска да опознае родното място на модерната философия: Гърция. Докато пътува из земята на мечтите си, той ще намери не само история и истини от миналото, но ще се сблъска и с неочаквано влюбване. Евроченъл представя премиерата на "Гръцката Афера", един невероятно забавен роуд-муви, който ще ви отведе на най-неочаквани места из Гърция!

"Гръцката Афера" следва историята на Антонио, който вярва, че за да разбереш един човек и неговите идеи, трябва да пътуваш до местата, където те са родени. Тъй като не може да убеди приятелите и гаджето си да го последват, Антонио се отправя на самотно пътуване, за да открие Гроба на Платон, както и да проследи до изворите им много други митове и легенди.

На Фиат 500 Антонио се отправя на пътешествие през Атина с невероятно красивите паметници, изумителна кухня и красиви жени. Именно една жена ще промени Антонио завинаги. Мария обръща света на Антонио нагоре с краката, докато той открива истинската любов за първи път.

"Гръцката Афера" предлага уникален поглед върху съмненията и екзистенциалните противоречия на едно поколение. Филмът доставя истинска наслада на сетивата с невероятната си музика, включваща поп-класики като "Мисис Робинсън" на Саймън и Гарфънкъл, Бийтълс, "All you need is love" и "Елоиз" на Пол Райън.

Евроченъл ви кани на невероятно пътуване през Гърция, последвайте мечтите на един мъж и магията да откриете истинската любов за първи път.

Не пропускайте по Евроченъл - с български субтитри италианската комедия "Гръцката Афера" (Търсенето на Антонио, 2016)

04.04.2020 - 21:20

09.04.2020 - 11:25

В ролите: Биаджо Яковели, Кералт Бадаламенти, Антонио Катаниа

Режисьор: Клаудио Роси Масими