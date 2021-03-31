Архиерейски богослужения ще отслужи Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион

Еврейка отива при равина и го пита:

- Равине, мъжът ми изчезна преди няколко години, как мислиш ще се върне ли при мен?

- Това е сложен въпрос, ще трябва да го отнеса към главния равин.

На другия ден.

- Какво каза главния равин?

- Той каза, че е видял, че вашия мъж ще се върне, но пък аз ви казвам, че вашия мъж няма да се върне.

- Защо?!??!

- Защото вас главния равин така и не ви е виждал.