Архиерейски богослужения ще отслужи Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион

До края на седмицата Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион ще отслужи Архиерейски богослужения. На 02.04. /петък/ в храм „Св. Георги“ - гр. Смолян от 18.00 часа епископ Висарион ще отслужи Малкото повечерие с трета статия на Богородичния акатист.
На 04.04. - 3 Неделя на Великия пост - Кръстопоклонна в манастира „Света Троица“ – Кръстова гора, от 9.00 часа в централния храм „Покров Богородичен“ Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион ще отслужи Василиевата света Литургия.
Архиерейско наместничество - Смолян