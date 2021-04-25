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Великденските богослужения на епископ Висарион ще бъдат в Смолян, в манастира „Св. Пантелеймон“ и в Момчиловци

Великденските богослужения на епископ Висарион ще бъдат в Смолян, в манастира „Св. Пантелеймон“ и в Момчиловци

През Великата Страстна седмица и Светла седмица с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай архиерейските богослужения на епископ Висарион ще бъдат в Смолян, в манастира „Св. Пантелеймон“ и в село Момчиловци. Архиерейският наместник Негово Преосвещенство Смоленски епископ Висарион ще възглавява богослуженията, както следва:

26 април – Велики понеделник

08.00 часа - Преждеосвещена света Литургия в храм „Св. Висарион Смоленски“ - гр. Смолян

18.00 часа - Последование на Жениха в храм „Св. Висарион Смоленски“ - гр. Смолян

27 април – Велики вторник

08.00 часа - Преждеосвещена света Литургия в храм „Св. Висарион Смоленски“- гр. Смолян

18.00 часа - Последование на Жениха в храм „Св. Висарион Смоленски“ - гр. Смолян

28 април – Велика сряда

08.00 часа - Преждеосвещена света Литургия в храм „Св. Висарион Смоленски“- гр. Смолян

17.00 часа – Малко повечерие и Велик маслосвет в храм „Св. Висарион Смоленски“- гр. Смолян

29 април – Велики четвъртък

08.00 часа – Утреня и света Василиева Литургия в храм „Св. Неделя“- гр. Смолян

19.00 часа – Последование на 12-те Евангелия в храм „Св. Неделя“ - гр. Смолян

30 април – Велики петък

08.00 часа – Царски часове, Вечерня с изнасяне на св. Плащаница в храм „Св. Неделя“- гр. Смолян

19.00 часа – Опело Христово в храм „Св. Неделя“ - гр. Смолян

1 май – Велика събота

08.00 часа – Вечерня със света Василиева Литургия в храм „Св. Неделя“- гр. Смолян

ВЕЧЕРТА НА 1 МАЙ В КАТЕДРАЛНИЯ ХРАМ „СВ. ВИСАРИОН СМОЛЕНСКИ“ - ГР. СМОЛЯН, ОТ 23.30 ЧАСА – НАЧАЛО НА ПАСХАЛНОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

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