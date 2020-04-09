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24-годишен смолянчанин задържан с алкохол зад волана

Младеж от Смолян е бил задържан тази сутрин в кв. Устово след проверка, установила че шофира след употреба на алкохол. На 09.04.2020г. в РУ-Смолян е образувано бързо производство срещу 24-годишния Д.Б. от Смолян, който при теста с дрегер около 02:36 часа на ул."В.Райдовски", Той е управлявал лекия си автомобил "Фолксваген-Венто" с концентрация на алкохол в кръвта си 1.43 промила. 24-годишният смолянчанин е дал кръвна проба, задържан е за срок до 24 часа.

 На 08.04.2020г. в РУ-Смолян е образувано досъдебно производство и срещу 15-годишен младеж от Смолян, за това, че на ул."цар Симеон" е управлявал МПС - мотоциклет марка "Suzuki", който не е регистриран по надлежен ред.

СмолянБГвести

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

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