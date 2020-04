Брад Пит като Антъни Фаучи - водещия експерт на САЩ по инфекциозни заболявания

Холивудският актьор и носител на "Оскар" Брад Пит се превъплъти в образа на Антъни Фаучи - водещия експерт на САЩ по инфекциозни заболявания, във втората "карантинна версия" на шоуто "На живо в събота вечер", в която гости и звезди на програмата представяха изпълнения и скечове от домовете си, предаде Асошиейтед прес.

Петдесет и шест годишният актьор изигра именития вирусолог в скечовото предаване, след като по-рано в интервю за Си Ен Ен д-р Фаучи се пошегува, че предпочита да види в образа си Брад Пит, вместо Бен Стилър.

Говорейки с дрезгавия глас на д-р Фаучи, Пит се опита да изясни някои фалшиви уверения и погрешни изявления на президента Доналд Тръмп по време на пандемията, като например твърдението му, че "сравнително скоро" ще има ваксина срещу болестта Ковид-19.

"Относително скоро е интересна фраза. Относително спрямо цялата история на Земята? Без съмнение ваксината ще се появи много бързо. Ако кажете обаче на свой приятел, че ще приключите относително скоро и след това се появите година и половина по-късно, той вероятно ще бъде относително ядосан", заяви Брад Пит в образа на Антъни Фаучи.

Не бяха подминати и изказванията на Тръмп, че коронавирусът може да се лекува с инжектиране на дезинфектант и светлина.

Епизодът на шоуто е вторият, заснет в домашни условия заради ограничителните мерки по време на пандемията. В първата "карантинна версия" като водещ се изяви преборилият болестта Ковид-19 актьор Том Ханкс.

Сред участниците във второто домашно издание на шоуто бяха бивши и настоящи негови звезди като Адам Сандлър и Пийт Дейвидсън, които изпълниха комичен музикален дует, озаглавен "Stuck In The House" и посветен на "затварянето в кафез" у дома със семейството заради карантината.

Акомпанирайки си на китара, гостуващата звезда Майли Сайръс изпълни парчето "Wish You Were Here" на "Пинк флойд".