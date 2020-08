Употребата на канабис по време на бременност увеличава риска от аутизъм

В най-голямото по рода си проучване изследователи в Отава откриват, че децата, чиито майки съобщават, че употребяват канабис по време на бременност, са изложени на по-голям риск от аутизъм. Честотата на аутизма е била 4 на 1000 годишно сред децата, изложени на канабис по време на бременността, в сравнение с 2,42 сред неекспонираните деца. Откритията са публикувани в престижното медицинско списание Nature Medicine.

Канабисът вече е легален в Канада, но това не означава, че е безопасен за бременни или кърмещи жени. Канадските здравни служби и Обществото на акушер-гинеколозите не препоръчват в тези случаи да се използва канабис, с изписани предупреждения за ефекта върху опаковките с канабис.

"Въпреки тези предупреждения, има доказателства, че повече жени употребяват канабис по време на бременност", казва д-р Марк Уокър, началник на отделението по акушерство, гинекология и грижа за новородени в болницата в Отава, професор от университета в Отава и старши автор на ученето. "Това е свързано с факта, че ние знаем толкова малко за това как канабисът засяга бременните жени и техните бебета. Родителите трябва да се информират за възможните рискове и се надяваме проучвания като нашето да помогнат."

Изследователският екип прегледал данните от всяко раждане в Онтарио между 2007 и 2012 г., преди да бъде легализиран рекреационният канабис. От половината милион жени в проучването, около 3000 (0,6%) съобщават, че употребяват канабис по време на бременност.

Преди това изследователите откриха, че употребата на канабис при бременност е свързана с повишен риск от преждевременно раждане и създадоха анимирано видео, което обобщава техните открития. В това проучване те открили, че жените, употребявали канабис по време на бременност, често употребявали други вещества, включително тютюн, алкохол и опиати.

Имайки предвид тези констатации, в настоящото проучване изследователите специално са разгледали 2200 жени, които съобщават, че употребяват само канабис по време на бременност и никакви други вещества. Те открили, че бебетата, родени от тази група, имат повишен риск от аутизъм в сравнение с родените от жени, които не употребяват канабис.

Изследователите не знаят колко канабис са употребявали жените, колко често, по кое време по време на бременността или как са го приемали. Те също така отбелязват, че докато се опитват да контролират други фактори, които могат да повлияят на неврологичното развитие, тяхното проучване все още може да покаже само връзка, а не причина и следствие.

Тъй като канабисът става все по-приемлив за обществото, изследователите в здравеопазването имат предвид, че някои родители могат да смятат, че може да се използва за лечение на сутрешно гадене и неразположение.

"В миналото не сме имали добри данни за ефекта на канабиса върху бременността", казва д-р Даниел Корси, епидемиолог от болницата в Отава и BORN Ontario, който е свързан с CHEO Research Institute. "Това е едно от най-големите проучвания по тази тема до този момент. Надяваме се, че нашите открития ще помогнат на жените и техните доставчици на здравни грижи да вземат информирани решения."

