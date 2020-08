„Диви и щастливи“ е по-гледан от Възходът на Скайуокър в HBO GO

Екшън-комедията поставя нов рекорд по зрителски интерес към българско заглавие за първите си 10 дни на стрийминг у нас

„Диви и щастливи“ изпревари безапелационно блокбъстър предложенията на Дисни за първия си уикенд и за първата си седмица в HBO GO у нас. Българската екшън-комедия бе предпочетена от почти двойно повече потребители на стрийминг платформата от следващите заглавия в топ 5 на HBO за периода 3-16 август.

За премиерния си уикенд в платформата HBO GO „Диви и щастливи“ достига първо място по гледания у нас и то само за 3 дни от седмицата 3-9 август, след като бе добавен на 7 август, петък. В този период българското заглавие се конкурира и изпревари блокбъстър предложението в същия ден - „Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“. Данните за гледаемост от 10-16 август отново затвърждават интереса към лентата у нас – първо място с 22,6% от вниманието на всички гледащи HBO GO за българския филм, срещу 12,94% за финалния епизод от джедайската поредицата и 12,71% за второто Дисни предложение – „Тайната на Артемис Флоу“. От момента на добавяне в платформата най-много потребители са стриймвали „Диви и щастливи“ в събота, 8.08, ден след премиерата му, следващият пик е в неделя, 09.08, като заглавието задържа високи нива на интерес и през последващите делнични дни.

Екшън комедията с пародийно намигване към забавната страна от живота бива припозната от HBO, заради високото качество на заснемаме и силен саундтрак. “Вложихме много средства, усилия и старание, за да създадем “Диви и щастливи”, като филм, който да има шанса да стане част от международна платформа.“ - споделят продуцентите Яна Маринова и Александър Сано.

Историята за две приятелки, провокирани да се опълчат на статуквото, напомня, че следването на мечтите се забавя единствено от спирачките, които сами натискаме и че е добре повече да слушаме вътрешния си глас. „Ежедневно получаваме обратна връзка в социалните мрежи от хора на всякаква възраст, гледали „Диви и щастливи“ в HBO GO. Те ни тагват и благодарят за смеха и лудостта. Открили са нещо за себе си и това ни прави изключително щастливи. Благодарим на всички тях и се надяваме, че хубавото тепърва предстои, защото успехът се постига с много труд и уважение към работата на всички.” - допълват Яна Маринова и Александър Сано.

Ето как изглежда и представянето на двата най-успешни български филма в платформата от тази година: за първите си 10 дни „Диви и щастливи“ генерира 31,4% зрителски интерес, което е най-силното представяне до момента за българско заглавие в платформата за територията на България. Сравнение може да се направи единствено с първенеца до момента – драмата „Доза щастие“, която постигна 21,5% отново в рамките на първите си 10 дни на стрийминг.

Класация на топ 5 филми за периода 3-09 август в HBO GO за България

1 Диви и щастливи

2 Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър

3 Новите ангели на Чарли

4 Анабел 3

5 Тайната на Артемис Фоул

Класация на топ 5 филми за периода 10-16 август в HBO GO за България

1 Диви и щастливи

2 Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър

3 Тайната на Артемис Фоул

4 Джуманджи: Следващо ниво

5 Семейство Адамс (2019)

Съвременните български филми в HBO GO могат да бъдат открити в селекцията „Предложения от България“ в мобилната и десктоп версия на стрийминг приложението.

*представените данни са от официалните вътрешни седмични отчети за гледаемост на HBO Европа (03-09.08 и 10-16.08, 2020) за територията на България