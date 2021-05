Политически поляризираните мозъци имат обща черта - нетърпимост към несигурността

От 50-те години на миналия век политолозите теоретизират, че политическата поляризация - увеличен брой на "политическите партизани", които гледат на света с идеологическо пристрастие, е свързана с неспособност да се толерира несигурността и необходимостта да се поддържат предсказуеми вярвания за света.

Но малко се знае за биологичните механизми, чрез които възникват подобни предубедени възприятия.

За да изследват този въпрос, учени от университета Браун измерват и сравняват мозъчната активност на ангажирани партизани (както либерали, така и консерватори), докато гледат истински политически дебати и новинарски предавания. В скорошно проучване те откриват, че поляризацията наистина се изостря от нетърпимостта към несигурността: либералите с тази черта са по-либерални в начина, по който гледат на политическите събития, а консерваторите с тази черта са по-консервативни.

И все пак действат едни и същи невронни механизми, които тласкат партизаните в техните различни идеологически лагери.

"Това е първото научно изследване, което свързва непоносимостта към несигурност с политическата поляризация", казва съавторът на изследването Ориел Фелдман Хол, асистент по когнитивни, лингвистични и психологически науки в Браун. "Така че дали човек през 2016 г. е бил силно ангажиран поддръжник на Тръмп или яростен привърженик на Клинтън, няма значение. Важното е, че отвращението към несигурността само изостря това колко подобно реагират два консервативни мозъка или два либерални мозъка, когато консумират политическо съдържание."

Констатациите са важни, тъй като показват, че фактори, различни от самите политически убеждения, могат да повлияят на идеологическите пристрастия на хората, казва Йерун ван Баар, съавтор на изследването и бивш пост-докторант в Браун.

"Открихме, че поляризираното възприятие - идеологически изкривено възприятие за една и съща реалност, е най-силно при хора с най-ниска толерантност към несигурността като цяло", каза ван Баар, който сега е научен сътрудник в Тримбос, Холандския институт за психично здраве и зависимост . "Това показва, че част от враждебността и неразбирането, които наблюдаваме в обществото, не се дължат на непримирими различия в политическите убеждения, а вместо това зависят от изненадващи и потенциално разрешими фактори като несигурността, която хората изпитват в ежедневието."

Изследването е публикувано онлайн в списание PNAS на четвъртък, 13 май.

За да проучат дали и как нетолерантността към несигурността формира как политическата информация се обработва в мозъка, изследователите набрали 22 ангажирани либерали и 22 консерватори. Те използвали технологията fMRI за измерване на мозъчната активност, докато участниците гледали три вида видеоклипове: неутрално формулиран новинарски сегмент на политически натоварена тема, възпалителен дебатен сегмент и неполитически документален филм.

След това участниците отговорили на въпроси относно разбирането и преценката на видеоклиповете и попълнили обширно проучване с пет политически и три когнитивни въпросника, предназначени да измерват черти като непоносимостта към несигурност.

"Използвахме сравнително нови методи, за да разберем дали черта като непоносимостта към несигурност засилва поляризацията и да изследваме дали индивидуалните различия в моделите на мозъчна дейност се синхронизират с други индивиди, които имат съмишленици", казва Фелдман Хол.

Когато изследователите анализирали мозъчната активност на участниците, докато обработвали видеоклиповете, те открили, че нервните реакции се различават между либералите и консерваторите, отразявайки различията в субективната интерпретация на кадрите. Хората, които се идентифицират силно като либерални, обработват политическото съдържание по един и същ начин и в същото време, което изследователите наричат ​​невронна синхронност. По същия начин мозъкът на онези, които са били идентифицирани като консервативни, също били в синхрон при обработката на политическо съдържание.

"Ако сте политически поляризиран човек, мозъкът ви се синхронизира със съмишленици във вашата партия, за да възприема политическата информация по същия начин", каза Фелдман Хол.

Това поляризирано възприятие се влошава от личностната черта непоносимост към несигурността. Участниците - от всякаква идеология, които са по-малко толерантни към несигурността в ежедневието (както се съобщава в отговорите на техните проучвания) имали по-идеологически поляризирани мозъчни реакции от тези, които са по-способни да понасят несигурността.

"Това предполага, че отвращението към несигурността управлява начина, по който мозъкът обработва политическата информация, за да формира черно-бели интерпретации на възпалително политическо съдържание", пишат изследователите в изследването.

Интересното е, че изследователите не са наблюдавали ефекта на поляризирано възприятие по време на неполитически видеоклип или дори по време на видеоклип за аборти, представен в неутрален, безпартиен тон.

"Това е ключово, защото предполага, че либералните и консервативни мозъци не са просто различни по някакъв стабилен начин, като мозъчна структура или основно функциониране, както твърдят други изследователи, а вместо това, че идеологическите различия в мозъчните процеси възникват от излагане на много специфичен поляризиращ материал", казва ван Баар. "Това предполага, че политическите партизани може да са в състояние да се срещнат очи в очи , при условие че бъде намерен правилният начин за комуникация."

Jeroen M. van Baar et al, Intolerance of uncertainty modulates brain-to-brain synchrony during politically polarized perception, Proceedings of the National Academy of Sciences (2021). DOI: 10.1073/pnas.2022491118