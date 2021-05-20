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Епископ Висарион ще въдвори нов свещеник в Чепеларе

В неделя, 23 май, от 9 часа в храм „Успение Богородично” в гр. Чепеларе архиерейският наместник на Смолянска духовна околия епископ Висарион ще възглави архиерейската света Литургия с благословението на Пловдивски митрополит Николай. Негово Преосвещенство Смоленският епископ ще въдвори в служение енорийски свещеник и председател на Църковното настоятелство на храма  Димитър Петров. Той бе ръкоположен за свещеник  на 28 март – 2 Неделя на Великия пост, в митрополитския храм „Св. Марина“ в Пловдив от викария на митрополит Николай  Знеполски епископ Арсений. Отец Димитър Петров е богослов, дългогодишен преподавател по Вероучение в Чепеларе.
 
Архиерейско наместничество - Смолян
Източник: Smolyan.bgvesti.NET

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