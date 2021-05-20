Епископ Висарион ще въдвори нов свещеник в Чепеларе

В неделя, 23 май, от 9 часа в храм „Успение Богородично” в гр. Чепеларе архиерейският наместник на Смолянска духовна околия епископ Висарион ще възглави архиерейската света Литургия с благословението на Пловдивски митрополит Николай. Негово Преосвещенство Смоленският епископ ще въдвори в служение енорийски свещеник и председател на Църковното настоятелство на храма Димитър Петров. Той бе ръкоположен за свещеник на 28 март – 2 Неделя на Великия пост, в митрополитския храм „Св. Марина“ в Пловдив от викария на митрополит Николай Знеполски епископ Арсений. Отец Димитър Петров е богослов, дългогодишен преподавател по Вероучение в Чепеларе.

Архиерейско наместничество - Смолян