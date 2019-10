Най-голямата криза на планетата, за която никой не говори - глобална онлайн премиера

Почвата на света е в сериозна опасност. Губим я десет пъти по-бързо, отколкото можем да я набавим. Според ООН, на Земята са ни останали само около 60 години да имаме почва за отглеждане на храна.

Един епичен нов филм разглежда този проблем и предлага някои реални решения.

Филмът се казва "The Need to GROW", спечелил е многобройни награди на публиката и за най-добър документален филм на международни филмови фестивали. И той предава удивителна, покъртителна картина на хората, които реагират силно и творчески в името на бъдещето на живота.

В този филм ще видите как едно 8-годишно момиче, земеделски стопанин и изобретател работят за спасяването на нашата почва. Ще се смеете, ще плачете и в крайна сметка ще се вдъхновите.

Глобалната онлайн премиера на филма за много ограничен период от време е безплатна - от 10 до 15 октомври, на TheNeedToGROW.com