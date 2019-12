Шер изпълнява песента “The Beat Goes On” на финала на "Dancing with the Stars". Тази песен е хит от 1967 година! И бийтът продължава, а танцовото шоу ври и кипи с млада кръв на парчето на Шер и Сони. Разбира се, сваляме шапка на вечната Шер, но това трябва да се види най-вече, защото е истинско шоу - радост за очите и душата, блестящ недостижим свят от движение и ритъм, който ни увлича отвъд ежедневието... право към хипи времената, минижупите и чарлстоните. И хореографията е в унисон също.