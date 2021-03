Йоанна Драгнева, Lady B, Shiny Dolls и още най-талантливи приятели на JuraTone в онлайн концерт

Този концерт трябвало да е на живо с достатъчен брой музиканти и певци. Но след като имаме сегашните обстоятелсвта, трябва да благодарим на Deep Zone Project, че мъдро са решили да ни предоставят настоящия вариант.

За заглавие на концерта сте са избрали „JuraTone & Неговите Най-талантливи Приятели”, а в него ще видите и чуете с номинирани песни и инструментални пиеси от конкурса FilmFreeway & Hollywood Songwriting Contest 2019, Unsigned Only 2020, както и произведения, подготвяни за реализация на музикален филм – „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions), с музика на „JuraTone”

Ето заглавията на песните, които са част от репертоара за концерта и информация за техните изпълнители:

1. Intro - „Krozeti” , Инструментална пиеса за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions). Номинация в американски конкурс за песен „FilmFreeway” & „Hollywood Songwriting Contest” - 2019 – Instrumental Competition – Official Finalist

2. „As long as I have you” – Йоанна Драгнева (Joanna Dark), Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions). Номинация в американски конкурс за песен „FilmFreeway” & „Hollywood Songwriting Contest” – 2019. (Official Finalist Award Winner, Category - Pop).

3. „Chance To Love You” - JuraTone feat. Lady B, Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions) - класирана на полуфинал в американски конкурс за песен (Unsigned Only 2020) в категория AAA (Adult Album Alternative).

4. „I’m lost without you” – Даниела Златанова и Цветелин (Цецо) Атанасов, Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions)

5.„My Love” (Acapella) - Spectrum Vocal Band, Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions) - класирана на полуфинал в американски конкурс за песен (Unsigned Only 2020) в категория Vocal Performance:

6. „I don’t wanna be lonely tonight” – Kristina Ivanova (Tina Black), Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions). Номинация в американски конкурс за песен „FilmFreeway” & „Hollywood Songwriting Contest” – 2019. категория AA (Adult Alternative).

7. „Can’t breathe without you” – Йоанна Драгнева (Joanna Dark), Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions).

8. „Because you like” - Lady B & Spectrum Vocal band, Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions) - класирана на полуфинал в американски конкурс за песен (Unsignet Only 2020) в категория AAA (Adult Album Alternative).

9. „Be my lover” – Shiny Dolls (Eva/Daniela, Vasilina, Boriyana), Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions).

10. „This Crazy World” - Spectrum Vocal Band, Песен за филма „Ах, тези прослушвания” (All These Auditions)