Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

В сряда епископ Висарион ще служи в катедралния храм в Смолян

Малко повечерие с целия Покаен канон на св. Андрей Критски на 14 април /сряда/ от 18 часа ще отслужи в катедралния храм „Св. Висарион Смоленски“ архиерейският наместник епископ Висарион с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

Покайният канон е изключително вълнуващо и силно поетично творение, проследяващо Писанието от грехопадението на Адам до изкуплението на греховете на човечеството от Иисус Христос.  Той е  силен зов към съвестта на човека да осъзнае греха си и да се покае.  Канонът е написан  през VII  век, когато св. Андрей е бил архиепископ Критски.

Заедно с Негово Преосвещенство епископ Висарион  на вечерното богослужение ще участват свещеници, иподякони и певци.

Архиерейско наместничество - Смолян
 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини от Смолян

Нов вид фалшиви съобщения от името на „Български пощи“ ЕАД
Нов вид фалшиви съобщения от името на „Български пощи“ ЕАД
преди 10 минути
КНСБ-Смолян залеси местност край Чепинци
КНСБ-Смолян залеси местност край Чепинци
преди 1 час
Пак пожари заради непочистени комини и запалени стърнища
Пак пожари заради непочистени комини и запалени стърнища
преди 1 час
Задържаха 54-годишен за кражба на телефон от магазин в Смолян
Задържаха 54-годишен за кражба на телефон от магазин в Смолян
преди 1 час
В Смилян хванаха пиян до козирката посред бял ден. Дрегерът закова на 4.21 промила
В Смилян хванаха пиян до козирката посред бял ден. Дрегерът закова на 4.21 промила
преди 1 час
Софиянец джъткал с поршето си под карантина, хванаха го в Златоград два пъти за един ден
Софиянец джъткал с поршето си под карантина, хванаха го в Златоград два пъти за един ден
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Елементите на харизмата

Случаен виц

Кметството в Момчиловци обяви акция за пролетно почистване
Нов вид фалшиви съобщения от името на „Български пощи“ ЕАД

Пасивността - най-ненавиждания от всички пороци. - Ромен Ролан

Последни обяви

Случайна рецепта

Хлебен пудинг
Хлебен пудинг

За Smolyan.bgvesti.NET

Smolyan.bgvesti.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Smolyan.bgvesti.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анелия Веселинова
Величка Петкова

Телефони

0894 461 218
0301/53-655

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини