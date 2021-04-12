В сряда епископ Висарион ще служи в катедралния храм в Смолян

Малко повечерие с целия Покаен канон на св. Андрей Критски на 14 април /сряда/ от 18 часа ще отслужи в катедралния храм „Св. Висарион Смоленски“ архиерейският наместник епископ Висарион с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.



Покайният канон е изключително вълнуващо и силно поетично творение, проследяващо Писанието от грехопадението на Адам до изкуплението на греховете на човечеството от Иисус Христос. Той е силен зов към съвестта на човека да осъзнае греха си и да се покае. Канонът е написан през VII век, когато св. Андрей е бил архиепископ Критски.



Заедно с Негово Преосвещенство епископ Висарион на вечерното богослужение ще участват свещеници, иподякони и певци.



Архиерейско наместничество - Смолян

