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Един позитивен с ковид-19 за област Смолян към 12 август

Един позитивен с коронавирус в област Смолян за днес 12 август.

210 нови случая на коронавирус са установени през изминалото денонощие, показват официалните данни на НИС към 0:00 часа на 12 август, сряда.

Направени са 5 388 PCR теста.

Новите случаи са в области Благоевград - 24, Бургас - 5, Варна - 14, Велико Търново - 4, Габрово - 1, Добрич - 17, Кюстендил - 3, Ловеч - 2, Пазарджик - 9, Перник - 4, Плевен - 5, Пловдив - 31, Разград - 1, Силистра - 3, Сливен - 2, Смолян - 1, София - 2, София (столица) - 59, Стара Загора - 11, Търговище - 2, Хасково - 2, Шумен - 4, Ямбол - 4.

СмолянБГвести

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

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