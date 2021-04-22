Архиерейски богослужения на епископ Висарион за Лазаровден и Цветница

С благословението на Пловдивския митрополит Николай Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион ще отслужи архиерейски богослужения за Лазаровден и Цветница.
На 24.04 /събота/ – Лазарова събота - от 9.00 часа - Архиерейска света Литургия в храм „Св. Неделя“ - гр. Смолян
На 25.04. – 6 Неделя на Великия пост - Връбница - Цветница, от 9.00 часа - Архиерейска света Литургия в катедрален храм „Св. Висарион Смоленски“ - гр. Смолян
На 25.04. /неделя/ от 18.00 часа – в храм „Св. Неделя“ - гр. Смолян Негово Преосвещенство Смоленски епископ Висарион ще отслужи Последование на Жениха
Архиерейско наместничество - Смолян