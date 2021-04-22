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Архиерейски богослужения на епископ Висарион за Лазаровден и Цветница

С благословението на Пловдивския митрополит Николай Негово Преосвещенство Смоленският епископ Висарион ще отслужи архиерейски богослужения за Лазаровден и Цветница.
На 24.04 /събота/ – Лазарова събота - от 9.00 часа - Архиерейска света Литургия в храм „Св. Неделя“ - гр. Смолян
На 25.04. – 6 Неделя на Великия пост - Връбница - Цветница, от 9.00 часа - Архиерейска света Литургия в катедрален храм „Св. Висарион Смоленски“  -  гр. Смолян
На 25.04. /неделя/ от 18.00 часа – в храм „Св. Неделя“ - гр. Смолян  Негово Преосвещенство Смоленски епископ Висарион ще отслужи Последование на Жениха

Архиерейско наместничество - Смолян
 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

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