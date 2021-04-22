Архиерейски богослужения на епископ Висарион за Лазаровден и Цветница

Щом искате останалите да ви харесват, да им помагате и едновременно с това да помагате и на себе си, не забравяйте да проявявате искрен интерес към хората, с които общувате. И знайте, че изражението на лицето е по-важно от дрехите, в които сте облечени.Приятни и романтични мигове ви очакват, ако успеете да спечелите вниманието на една личност, която е наблизо.