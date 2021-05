Доброволци почистват село Полковник Серафимово

На 15 май, събота, 12 доброволци се включиха в поредна акция за почистване на село Полковник Серафимово. Бяха почистени местата за боклук, главните пътища и два различни участъка в близост до реката. Участваха доброволци, дошли от Смолян, Смилян и от самото село

Събрани бяха цели 36 торби с боклук от природата!

Приблизително 95% от боклука са пластмаса за еднократна употреба, останалите 5% са рециклируеми твърди пластмаси и стъкло, които са сортирани в новите съдове за разделно събиране, любезно предоставени ни със съдействието на община Смолян.

"За съжаление, открихме незаконно сметище на хълма до реката точно зад селския магазин.

От това, което успяхме да почистим става ясно, че имаме много повече работа, преди да съберем абсолютно всеки боклук в селото.

Решихме да организираме почистването на тези боклуци поне веднъж месечно, като вярваме, че и други могат да се присъединят към нас в бъдещи събития. Огромни благодарности за даренията от Meadows in the Mountains Festival, Little Angels Rescue BG, The PINK HOUSE и механа АИДА. Без всички тях това не би било възможно.

Убедени сме, че заедно можем да направим селото ни чисто и за пример в Родопите", казват организаторите на доброволческата акция в село Полковник Серафимово.