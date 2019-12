Откриха най-дълбокия каньон на сушата - 3500 метра под морското равнище

Група изследователи, ръководени от учени от Калифорнийския университет в Ървайн, откриха в Антарктида най-дълбокото място на сушата, съобщават учените в Science Daily. Най-дълбокият сухоземен каньон в света е под ледника Денман в източна Антарктида. Изследователите извършват по-прецизно картографиране на някои райони от ледения континент, за да оценят бъдещото повишаване на морското ниво вследствие топенето на ледниците.

„Като се има предвид масата, радарните данни и информацията за движението на леда, разбрахме колко лед запълва каньона, който според нашите изчисления се простира на 3,5 хиляди метра под морското равнище. Това е най-дълбоката точка на сушата “, казва ръководителят на екипа Матю Морлигем, който работи по проекта шест години.

„Старите карти показаха по-малко дълбок каньон, но беше невъзможно, нещо липсваше“, добави Морлигам.

Проучването установява и структурните особености на ледниците в Антарктида, във връзка със сериозните последици от топенето на ледовете и намаляването на ледниците.

BedMachine дава по-точно изображение с висока разделителна способност на топографията на леглото. Тази методология успешно се използва в Гренландия през последните години, трансформирайки разбирането на изследователите на криосферата за динамиката на леда, циркулацията на океана и механизмите за оттегляне на ледника.

Прилагането на същата техника в Антарктида е особено предизвикателно поради размера и отдалечеността на континента, но, отбелязва Морлигем, BedMachine ще помогне да се намали несигурността в прогнозите за повишаване на морското равнище в цифровите модели.

