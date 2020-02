14 дни отпуск за идващите от страни с коронавирус. Преглед на печата

Коронавирусът е водеща тема за вестниците в сряда.

"В момента в България няма болен българин от коронавирус и всички болни, които са с някакви заболявания и са били последните дни в Италия или идват от Китай, са с отрицателен резултат. Това каза пред БНТ директорът на Центъра по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. "Националната референтна лаборатория направи над 40 проби от началото на изследването, всички са отрицателни, днес докладвахме с министъра на здравеопазването последните отрицателни резултати", каза Кантарджиев. По думите му "коронавирусът е опасен с това, че първо боледуват възрастните хора, които имат някакви хронични тежки заболявания, които се изострят от този коронавирус, а тъй като младите хора боледуват много леко, на това се дължи разпространението, защото те нямат нужда от болнично лечение и разпространяват инфекцията"." - в. "Труд".

"Тричленно българско семейство е поставено под карантина в хотела в Тенерифе, в който един от гостите, италиански лекар, е с положителна проба за новия коронавирус. Това съобщиха от Министерството на външните пред БГНЕС. Италиански турист е дал положителна проба за наличие на заразата. Според медиите мъжът е лекар от северната италианска област Ломбардия, където в последните дни са регистрирани много от случаите. Той е настанен в болница, взета му е втора проба, от която още не са излезли резултатите. След установяването на коронавируса около 1000 души в хотела са затворени в стаите си..." - в. "Сега".

"На пристигащите от Италия се препоръчва 14-дневна карантина. На територията на България вече действа Кризисен щаб, който ще вземе всички превантивни мерки срещу навлизане на коронавируса в нашата страна. От днес екипи ще има и на сухоземните граници, които до доставяне на термокамерите ще работят с безконтактни термометри, съобщи БНТ. "Всеки, който се прибира и имаме данни, че е от Италия, му се препоръчва да се подложи на 14-дневна карантина. Ако вече има някакви признаци, той директно се поставя под медицинско наблюдение", каза пред медията главният държавен здравен инспектор и зам.-шеф на Националния кризисен щаб срещу коронавируса доц. Ангел Кунчев. Към момента у нас са достатъчни защитните облекла, маските и тестовете за коронавирус. Всичко е осигурено за екипите. Кунчев обясни, че желанието на хората да се изследват без причина затруднява системата, струва пари и отнема от ресурсите..." - в. "24 часа".

"Двуседмичният период на карантина в домашни условия трябва да е чрез платен или неплатен отпуск. Това министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество в отговор на въпрос, свързан с коронавируса. Не може да се издаде болничен лист за 14-дневния период на карантина, тъй като няма нормативно основание за това. Когато гражданите влизат в страната ни и имат температура, констатирана с термокамера, медицинските органи ги поемат и пациентите постъпват в лечебно заведение, допълни той. Ако български гражданин идва от район, засегнат от вируса, но няма температура, той трябва да остане в дома си и да уведоми работодателя си за това, посъветва Ананиев. В сайта на здравното министерство са публикувани конкретни указания за поведение, за мерки и наблюдение." - в. "Монитор".

"Туристите, които пътуват към Италия в близко време могат да отидат до офисите на туроператорите, от които са закупили ваканциите и да получат обратно предплатените пари за почивките. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова след среща с представители на туроператорите. Според чл. 89 от Закона за туризма, който е в духа на съответната европейска директива, при форсмажор или непредвидени обстоятелства в близост до дестинация, за която са валидни извънредни обстоятелства трябва да получат без неустойки предплатените суми... За форсмажор се счита обявената опасност от 5-та степен за пътувания до Китай. За Италия към момента такава няма, въпреки препоръките за ограничаване на воаяжите до градовете с избухнала зараза, но ситуацията е в развитие. Въпреки това от Министерство на туризма след разговори с бранша и получено съдействие от страна на туроператорите ще излязат с тълкуване относно кои обстоятелства могат да се считат за непредвидени, така че хората да се възползват от текстовете в закона и да се откажат от почивките до Италия без неустойки. Със сигурност това ще могат да сторят тези, на които предстои пътуване в близко време, стана ясно от обясненията на Ангелкова. До края на юни предварително планираните организирани пътувания към Италия са били близо 10 000. Онези туристи, което имат резервирани групови пътувания през август или септември за Италия например ще трябва да изчакат развитието на епидемията на коронавируса преди да си потърсят парите и да се откажат от ваканцията си, обясни министър. Ако сторят това сега те ще трябва да се съобразят с подписаните от тях договори и да загубят голяма част от предплатените суми. Докато в случай на форсмажор или непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи пътуването, каквито има в момента, те получават пълната платена от тях сума обратно. Заради разпространението на новата болест в Европа се очаква спад на изходящия туризъм, обясни Ангелкова..." - в. "Стандарт".

Вестниците съобщават също, че един от отровителите на Гебрев е бил назначен на дипломатическа служба от руската държава.

"Единият от тримата предполагаеми служители на руското военно разузнаване (ГРУ), които България обвинява в опит за убийство на бизнесмена Емилиян Гебрев, е действащ дипломат - сътрудник на руското представителство към Световната търговска организация в Женева, съобщи радио "Свобода", цитирано от БНР. Това се посочва в публикувано днес съвместно разследване на сайтовете "Белингкет", швейцарския "Tamedia" и "Инсайдър". В разследването се казва, че неотдавна за издирване е обявен Георги Горшков, но истинското му име е Егор Гордиенко. Твърди се, че той имал ранг трети секретар и освен в опита за отравяне на Гебрев е участвал и в други операции на ГРУ в чужбина, включително сътрудничил на заподозрените за отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Англия, пише dir.bg. "Белингкет" пише, че Егор Гордиенко е роден през 1979 г. в Болград - край Одеса, където неговият баща, който бил военен, е бил разпределен. Пътувал и работил под прикритие в периода 2008-2015 г. под фалшивото име Георги Александрович Горшков, р. 1977 г. А според журналистическото разследване реалното му име, с което е акредитиран към СТО в Женева, е Егор Александрович Гордиенко, р. 1979 г. От руската мисия в Женева заявиха, че нямат никаква информация за Гордиенко. Софийската градска прокуратура обвини задочно миналата седмица трима руски граждани за опита за убийство на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, сина му Христо Гебрев и на директора на "Производствена дейност" в ЕМКО Валентин Тахчиев. След "операцията срещу Гебрев" през 2015 г. личността "Горшков" изглежда спира съществуването си. Но Гордиенко продължава работата си за ГРУ. През 2016 г. той пътува от Москва до Новосибирск, Краснодар и Крим, но първото му международно пътуване в този период е през 2017 г., твърди "Белингкет". На 27 януари 2017 г. той лети с дипломатически паспорт от руската столица до Женева. Според списък от 2018 г., с който разполага сайтът, с всички чуждестранни дипломати в Швейцария Егор Гордиенко е акредитиран като трети секретар в руската мисия в Световната търговска организация. Но името му не е включено в нито един архивен документ на руското министерство на външните работи..." - в. "Стандарт".

"Един от ключовите участници в групата, извършила покушение срещу българския предприемач Емилиян Гебрев, е бил до съвсем скоро руски дипломат към Световната търговска организация в Женева. Българската прокуратура го издирва като Георгий Горшков, докато в действителност името му е Егор Гордиенко. Това съобщават в съвместно разследване групата Bellingcat, швейцарската издателска група TX Group (до 1 януари тя се наричаше Tamedia, "цюрихският в. "Тагес анцайгер" е най-известното от изданията) и британският фонд Civica. В Русия за резултатите съобщи изданието The Insider, което заедно с Bellingcat направи поредица публикации по темата за нападението с нервнопаралитично вещество от групата "Новичок" срещу Сергей Скрипал, а след това - и за руснаците, участвали в отравянето на Гебрев. Под заглавието "Дипломат с "Новичок" изданието описва, че Гордиенко е бил като трети секретар в руското представителство към СТО от януари 2017 и е трябвало мандатът му да бъде до края на 2020 г., но по неизвестни причини е бил прекратен предсрочно след първите публикации по случая "Скрипал". Ако данните се потвърдят, това ще е и първият случай, в който за международно издирване е обявен действащ руски дипломат, посочва The Insider. В текста се посочва, че "Горшков" е посещавал 3 пъти България между 11 февруари и 30 май 2015 г., като два от тях съвпадат с първия и вероятния втори опит за отравяне на Гебрев. При второто си посещение Гордеев отсяда в Hill Hotel (в сградата на бившия хотел "Орбита") в стая с изглед към подземния паркинг, който ползвали Гебрев и служители на компанията Emko. В този гараж според българското следствие на 28 април камерите записват друг от руснаците (Денис Сергеев?) и се предполага, че там той е напръскал с веществото дръжката на вратата на автомобила на Гебрев. Същата вечер тримата руснаци напускат страната, но се връщат на 24 май (Сергеев) и на 28 май (Гордиенко). Тогава Гебрев за втори път губи съзнание, а двамата руснаци през Белград отпътуват за Москва. След това дейността на "Горшков" зад граница спира и Гордиенко започва да пътува под собственото си име. Разследващата група смята, че той е роден през 1979 г. в Болград, Одеска област, където баща му служи в 98-а гвардейска въздушно-десантна дивизия. През 80-те години семейството се прибира в Москва и тогава не остават данни какво е правил като младеж. За пръв път се появява през 2007 г. с пътуване за 12 дни до Кайро под истинското си име. От 2010 г. пътуванията му са под псевдонима Горшков: Барселона, Украйна, Турция, Чехия, Таджикистан, Швейцария, Италия, Финландия, Франция. В няколко от тях той пътува заедно със Сергеев. През март и април 2014 г. (т.е. след анексирането на полуострова от Русия) Гордиенко се появява в Ростов на Дон и в Крим. Държавен апартамент получава в същия блок, в който е още един от отровителите на Скрипал - Александър Мишкин (Петров). Понеже Мишкин и Анатолий Чепига (Боширов) са наградени като "герои" и с апартаменти за участието в украинската и кримската операции, най-вероятно и Гордиенко е отличен по същия начин. Понеже тези награди има обичай да се връчват лично от президента Владимир Путин, логично е Гордиенко да се е виждал с него. След покушението срещу Гебрев той няколко пъти пътува до Крим и през 2017 г. тръгва за Европа с дипломатически паспорт, като се появява в Женева. На сайта на руското представителство в СТО името му не фигурира, макар че Кейт Рокуел от СТО потвърждава за TX Group, че той е бил акредитиран в организацията като член на руската делегация и че е напуснал през 2018 г. В публично достъпни източници името му се появява само два пъти, и то по повод маратон в града. На 25 декември 2018 г. Гордиенко потегля за Москва с двупосочен билет, но след това така и не напуска Русия. В руската столица е кацнал в 2:45 през нощта и според активността на телефона му е бил в централата на ГРУ в 7 сутринта, където прекарва цял ден. Малко след това се прибира и цялото му семейство от Женева. Предполагаемата причина е публикация на Bellingcat от 24 декември, споменаваща за посещение на Александър Чепига в Прага. Тогава още не знаехме, че Гордиенко е бил там с него, пише днес The Insider, но изглежда, че това е направило прекалено опасно за него да пребивава в Европа. Разпечатка на телефона му от швейцарската "столица" на ООН показва, че там през 2017 г. той често е говорил с Мишкин, Сергеев и Чепига. От телефона на Сергеев пък се вижда, че е бил в Женева е в централата на СТО, но досега не се знаеше защо. Между декември и февруари 2018 г. в тази страна едновременно се оказват петима, а вероятно и шести член на предполагаемата група на ГРУ, извършила нападението срещу Скрипал на 4 март. Понеже Гордиенко пътува с дипломатически имунитет, това би му позволило без проблем да прекара през границата "Новичок". Разследващият екип казва, че са знаели за агент на ГРУ с името Георгий Горшков през октомври 2018 г., но той вече не е използвал този псевдоним. Връзката с Егор Гордиенко става благодарение на разпечатки за телефонни разговори на ген.-майор Андрей Аверянов, командир на секретната част №29155." - в. "Дневник".

Вестниците информират също, че НСИ и митниците не са манипулирали данните за брутния вътрешен продукт, както твърдеше БСП.

"Националният статистически институт призна в съобщение на своя сайт днес, че има разминаване в данните за брутния вътрешен продукт в тримесечната статистика... Ето и цялото съобщение Във връзка с новото съюзно митническо законодателство, от януари 2019 г. вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации - опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец (а понякога и повече), като НСИ използва само окончателните данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли. За нуждите на статистиката, всеки месец НСИ изтегля данни от информационната система на Агенция "Митници". Поради разминаването в графика на НСИ (изтеглянето се извършва до 28 дни след края на периода) с този на АМ, в тези масиви не се съдържат данните от допълнителните декларации. Данните за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликите във вноса в тримесечната статистика за БВП. Разработваните и публикувани от НСИ тримесечни оценки на БВП - експресни и регулярни, се основават на наличните към момента данни за отделните икономически сектори, балансирани между основните методи за оценка на показателя съгласно Регламент 549/2013 на ЕС. Според Календара на НСИ за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на 5 март ще бъдат публикувани предварителни данни за Брутен вътрешен продукт (БВП), а на 19 октомври ще бъдат публикувани ревизирани окончателни данни за 2019 година. Агенция "Митници" и Националният статистически институт ще обсъдят технологията на обмен на данните между двете институции, като целта е да се потърсят решения за оптимизиране на процеса." - в. "Сега".

"Експертите на Националния статистически институт и на Агенция "Митници" са категорични, че данните за вноса през 2019 г. не са манипулирани и информацията е използвана добросъвестно. Това се казва в съобщение на двете институции, качено на сайтовете им, след като са провели среща. Повод за нея стана упрек от страна на БСП, че правителството на Бойко Борисов е манипулирало информация за икономическия растеж в България заради влизането на страната в т.нар. чакалня за еврозоната. По думите на Румен Гечев растежът за 2019 г. не е 3.3%, както твърдял премиерът, а 0.8-0.9%. Според БСП това е и причината за отлагане на присъединяването на България към финансовия механизъм ERM II. От съобщението на двете институции сега се разбира, че НСИ през цялата минала година е изтеглял със закъснение спрямо постъпването им в системата на митниците на данните за вноса. Причина за това станала промяна в митническото законодателство на ЕС, влязла в сила от януари 2019 г. Заради нея вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации - опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец (а понякога и повече), като НСИ използва само окончателните данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли, се обяснява в съобщението. За нуждите на статистиката всеки месец НСИ изтегля данни от информационната система на Агенция "Митници". Поради разминаването в графика на НСИ (изтеглянето се извършва до 28 дни след края на периода) с този на митниците в тези масиви не се съдържат данните от допълнителните декларации. Данните за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликите във вноса в тримесечната статистика за БВП, се обяснява в съобщението. В аргументите си социалистите посочиха, че според изнесените данни растежът на износа през 2019 г. е 4.6% спрямо предходната, а вносът, който предходни години расте с 8.2%, е намалял с 2.3% до 26.6 млрд. евро. Това според Румен Гечев е изключително странно за икономическата логика. Още повече че официалните данни на НСИ и БНБ сочели драматичен обрат в тенденцията на вноса, като махалото на динамиката на вноса фактически бележело величина от минус 10.5%. Разработваните и публикувани от НСИ тримесечни оценки за брутния вътрешен продукт - експресни и регулярни, се основават на наличните към момента данни за отделните икономически сектори, балансирани между основните методи за оценка на показателя съгласно Регламент на ЕС, се обяснява в съобщението. В него се посочва, че според календара на НСИ на 5 март предстои да бъдат публикувани предварителни данни за ръста на икономиката през 2019 г., a на 19 октомври ще бъдат публикувани ревизирани окончателни данни за 2019 година. Досега НСИ е оповестил така наречените експресни оценки. Според тях през четвъртото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.7% спрямо третото тримесечие на 2019 г. В съобщението не се посочва как ще изглеждат данните, които ще бъдат обявени на 5 март. Според експерти от НСИ, пожелали анонимност, няма да има драстична разлика в стойността на обявения ръст на БВП за миналата година. Според тях реално проблемът с това какви данни се теглят и се включват в изчислението на ръста за икономиката е започнал да се отчита през пролетта. Остава неизвестно защо досега не е бил коригиран подходът, а е продължила практиката по тегленето на данни с такова закъснение. "Агенция "Митници" и Националният статистически институт ще обсъдят технологията на обмен на данните между двете институции, като целта е да се потърсят решения за оптимизиране на процеса", се казва още в съобщението. Срокове обаче не са посочени." - в. "Дневник".